La portada de SPORT de hoy viernes, 17 de julio de 2026

Una final y una foto. Este domingo, España y Argentina se jugarán la Copa del Mundo en Nueva York. Y dos cracks se disputarán levantar el título. Dos cracks que un día fueron protagonistas de una imagen que se ha hecho viral en las últimas horas y que fue obra del fotoperiodista Joan Monfort para SPORT. Como reza la portada de nuestro diario de hoy viernes, una foto que solo la podía hacer SPORT y en la que solo ellos pueden ser leyendas del Mundial.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Casualidades de la vida, aquel bebé al que Messi bañaba será su antagonista en el partido más importante del fútbol mundial. Messi ya sabe lo que es ser campeón del mundo y el de Rocafonda quiere serlo. El domingo se decidirá todo. Joan Vehlis, nuestro director, nos desvela la verdad sobre aquella fotografía que ha cobrado importancia tras confirmarse la gran final.

En la actualidad blaugrana, el nombre propio es el de Adeyemi. El hasta ahora jugador del Borussia Dortmund pasó ayer la pertinente revisión médica en Barcelona y hoy ya podría realizar su primer entrenamiento como barcelonista. Hansi Flick tendrá a sus órdenes al segundo refuerzo de esta temporada, tras Anthony Gordon.

Por otra parte, el Circuit de Catalunya va a ser el epicentro del deporte urbano, con la realización de Graviteo. Más de 1.000 deportistas competirán en diferentes especialidades hasta el próximo domingo, en lo que va a ser un gran espectáculo.

Y en basket, nueva incorporación para el Barça. El base Umoja Gibson, con pasaporte búlgaro, vestirá de blaugrana la próxima temporada.

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