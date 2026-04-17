La portada de SPORT de hoy viernes, 17 de abril de 2026

La noticia futbolística del día saltó en Cornellà de Llobregat. Como encabeza la portada de SPORT de este viernes, la UE Cornellà confirmó que Leo Messi decidió invertir en el club verde y compró el paquete accionarial máximo de la entidad, con lo que se convierte en el dueño del club. La idea del rosarino es impulsar el talento joven.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Mientras, la situación que vive el Real Madrid es de caos total. Tras la eliminación en la Champions League a manos del Bayern Múnich, el club blanco, haciendo honor a sus colores, se encamina hacia otra temporada en blanco sumido en una grave crisis de juegos y con los 'cracks' cada vez más discutidos.

A Florentino Pérez le toca buscar soluciones y otro técnico para encabezar su nuevo proyecto. De momento, el mandamás madridista abroncó a los jugadores en el vestuario del Allianz Arena después del fiasco del pasado miércoles.

Ayer hubo cara y cruz en las competiciones europeas. Cara para un Rayo Vallecano que, pese a que el AEK de Atenas llegó a igualar la eliminatoria, vio cómo Isi Palazón marcaba un tanto que le da un histórico pase a las semifinales. En cambio, la cruz se vivió en Balaídos y en La Cartuja, con las respectivas eliminaciones de Celta y Betis en la Europa League. Especialmente dolorosa fue la de los de Pellegrini, que ganaban por 2-0 al Braga y fueron estrepitosamente remontados con un inapelable 2-4.

En el Barça, sigue coleando el arbitraje del francés Turpin en el Metropolitano. Por ello, el club decidió presentar una nueva queja formal ante la UEFA en protesta por la actuación del colegiado francés.

Y en basket, último partido de la fase regular de la Euroliga para el Barça. Los de Xavi Pascual reciben al Bayern a la caza del play-in, en un partido especial ya que se despide el que fuera técnico blaugrana y ahora responsable del equipo bávaro, Svetislav Pesic.

Noticias relacionadas

Todo esto y mucho más, hoy con su SPORT. Desde primera hora, en su punto de venta habitual.