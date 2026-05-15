La portada SPORT de hoy, viernes 15 de mayo de 2026

“Incendio Mbappé” es el gran titular de la portada de SPORT de hoy, 15 de mayo de 2026. El triunfo del Real Madrid ante el Real Oviedo (2-0) quedó en segundo plano por la fuerte pitada del Bernabéu a Kylian Mbappé, protagonista de una noche de máxima tensión. El francés respondió con un pulso a su técnico y dejó una frase que sacude el vestuario: “Me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla”.

La portada SPORT de este viernes / SPORT.es

La situación abre un nuevo frente interno en el Real Madrid. Mbappé defendió públicamente el trabajo de Xabi Alonso, mientras que Arbeloa no tardó en contestar con un mensaje directo: “También él marcó más goles en la primera parte de la temporada”. Una victoria que debía servir para reforzar al equipo terminó convertida en un incendio mediático alrededor de su gran estrella.

En clave azulgrana, la portada apunta a un movimiento de enorme impacto: “Lewandowski, rumbo a Arabia”. El delantero polaco se despedirá del Camp Nou el domingo, poniendo fin a una etapa marcada por goles, liderazgo y títulos. Además, el Barça prepara otra noticia importante: Hansi Flick firmará su renovación el lunes, consolidando el proyecto del técnico alemán al frente del equipo.

El tenis también tiene un espacio destacado con Rafa Nadal, que inaugura en Mallorca su museo “Inside the Legend”, un recorrido por la trayectoria de una de las grandes leyendas del deporte español.

En LaLiga EA Sports, el Girona mantiene viva la esperanza. El empate ante la Real Sociedad (1-1) deja al equipo todavía con opciones de permanencia, gracias a un Stuani decisivo que vuelve a aparecer en un momento clave. “Stuani mantiene la esperanza en la permanencia”, resume SPORT.

En baloncesto, el futuro de Xavi Pascual condiciona la planificación. El técnico tiene una oferta de Dubái y su decisión mantiene bloqueados los próximos movimientos del proyecto deportivo.

Noticias relacionadas

Finalmente, en MotoGP, Álex Márquez se muestra ambicioso en una entrevista en la que deja un deseo claro: “Ojalá Marc y yo volvamos a pelear delante”. Una declaración que alimenta la ilusión de volver a ver a los hermanos Márquez compitiendo por las posiciones de honor.