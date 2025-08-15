La portada de SPORT de hoy viernes, 15 de agosto de 2025

El Barça sigue pendiente de las inscripciones de sus fichajes. Una situación que está al límite, tal y como reza la portada de SPORT de hoy viernes. Hansi Flick espera contar con Joan Garcia y Marcus Rashford mañana en Son Moix contra el Mallorca, por lo que el club espera que durante las próximas horas se cierre este formalismo.

Esta es la portada de hoy / SPORT.es

Mientras, los movimientos de mercado siguen en el Barça y el agente Pini Zahavi comió con Flick y cenó anteriormente con el presidente blaugrana, Joan Laporta. Son encuentros habituales cuando el representante israelí visita Barcelona, pero no hay que descartar nada.

En Madrid, Franco Mastantuono fue presentado como nuevo jugador blanco. El argentino fue de lo más sincero al reconocer que el mejor jugador del mundo "es Leo Messi". Pese a haber sido la gran estrella del que ahora será su máximo rival, el joven futbolista reconoció que el rosarino es su gran ídolo.

A todo esto, LaLiga EA Sports 2025-2026 arranca oficialmente esta tarde, Montilivi será el escenario el primer partido, entre Girona y Rayo Vallecano. Un partido en el que no estará Stuani, quien acaba de perder a su padre, según comunicó el club en la noche de ayer.

En este campeonato habrá novedades en la aplicación del VAR, con la creación de un cuerpo especial de colegiados que se encargarán de esta labor en Primera y Segunda División, además de tener menos intervenciones en los partidos.

Finalmente, la selección española de basket afrontó una nueva prueba pensando en el próximo Eurobasket. Los de Scariolo cayeron en el Olímpic de Badalona contra Francia por 67-75.

