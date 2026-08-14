La portada de SPORT de hoy viernes, 14 de agosto de 2026

Operación cerrada. Ferran Torres será nuevo jugador del PSG tras llegar el club parisino a un acuerdo con el Barça. La portada de SPORT de hoy recobre como tema principal la venta del de Foios por 48,5 millones de euros. El delantero viajará ahora a París para pasar la correspondiente revisión médica y firmar por el equipo de Luis Enrique.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Ferran se va y Rodri está cada vez más cerca. Pese a que el Manchester City se resiste, el acuerdo final es inminente y el madrileño está a un paso de rubricar su compromiso con el FC Barcelona. Puede ser cuestión de horas.

En el caso de Julián Álvarez, el Barça apura los plazos y tanto Deco como Flick se mantienen firmes. Se le sigue esperando, pero sin nervios ante esta operación.

Mientras, en el Real Madrid el gran dolor de cabeza es el fichaje de un pivote para el equipo de Mourinho. La opción de Wharton parecía posible, pero el interés del Liverpool lo ha cambiado todo y el jugador está más cerca de ser 'red'.

La nueva crack del Barça femenino y el fichaje más caro de la historia del equipo, Kerolin Nicoli, se sincera en una entrevista concedida a SPORT. "Intento jugar como jugaba en la calle", señaló la futbolista brasileña.

Y en el mundo del atletismo, la gran noticia para el deporte español se produjo en los Europeos de Birmingham. Mohamed Attaoui se colgó la medalla de bronce en la carrera de los 800 metros. Segunda presea para España tras la plata de Marta García en 5.000.

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