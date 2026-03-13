La portada de SPORT de hoy viernes, 13 de marzo de 2026

El último debate entre los candidatos a la presidencia del FC Barcelona, Joan Laporta y Víctor Font, es el tema que preside la portada de SPORT de este viernes. Una cara a cara de máxima tensión y sin tregua a solo tres días de que las urnas decidan quién presidirá el club blaugrana durante los próximos cinco años.

Font intentó pasar al ataque ante Laporta en este último envite, con gran fricción entre ambos en tres puntos fundamentales: la opción de fichar a Haaland, la relación con Leo Messi y el papel de Deco. El domingo, el socio decidirá.

En el Real Madrid, hay optimismo sobre la recuperación de Kylian Mbappé. El francés podría estar a punto para el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, en el Etihad Stadium ante el Manchester City, en lo que sería un regreso en tiempo récord. Un auténtico 'milagro' deportivo.

Ayer hubo jornada de octavos de final en la Europa League, con resultados complicados para los dos representantes españoles. El Betis pinchó en Atenas contra el Panathinaikos (1-0), mientras que el Celta tuvo que conformarse con un empate en Balaídos contra el Olympique de Lyon. Endrick marcó el gol el empate de los galos. En la Conference League, el Rayo Vallecano saco un valioso triunfo en su visita al Samsumspor turco (1-3).

En el mundo de la Fórmula 1, continúa la crisis en Aston Martin. Fernando Alonso se muestra cada vez más resignado. "Aún duele no ganar", declaró el piloto asturiano.

Y malas noticias en el Barça de basket, con una nueva lesión de Laprovittola. El argentino estará tres meses más de baja. Otro contratiempo para los de Xavi Pascual, que está noche reciben en el Palau Blaugrana al Hapoel de Tel Aviv.

