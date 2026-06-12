La portada SPORT de hoy, viernes 12 de junio de 2026

“¡Viva el Mundial!” es el gran titular de la portada de SPORT de hoy, 12 de junio de 2026. El Mundial 2026 ya está en marcha con una ceremonia inaugural llena de color, música y espectáculo, con Maná y Shakira como grandes protagonistas en una puesta en escena que abrió oficialmente el gran torneo del fútbol internacional.

La portada SPORT de este viernes / SPORT.es

En lo deportivo, México arrancó con fuerza y fue muy superior a Sudáfrica en el partido inaugural, imponiéndose por 2-0 y dejando una gran primera impresión ante su afición. El combinado mexicano comenzó el campeonato con autoridad, ritmo y ambición, confirmando que quiere tener un papel importante en su Mundial.

La actualidad del Barça también ocupa un lugar destacado en la portada. Lamine trabaja con normalidad para jugar en el debut, una noticia muy positiva para el conjunto azulgrana y para la selección, que confía en contar con una de sus grandes estrellas desde el inicio del torneo. Su evolución invita al optimismo y aumenta las expectativas de cara al estreno mundialista.

En el mercado futbolístico, Bernardo Silva vuelve a ser protagonista. El centrocampista, objetivo del Barça, aparece vinculado al Real Madrid, que intenta seducir a un futbolista de enorme calidad y experiencia. Su futuro promete convertirse en uno de los grandes culebrones del verano.

También hay movimiento importante en el banquillo blanco. Mourinho será el técnico del Real Madrid hasta 2029, después de que el club oficializara su llegada. El regreso del entrenador portugués abre una nueva etapa en el conjunto madridista, marcada por la exigencia, el carácter competitivo y la presión inmediata por ganar títulos.

En clave azulgrana femenina, Pere Romeu seguirá dos años más en el banquillo culé, dando continuidad al proyecto del Barça femenino. La apuesta por la estabilidad refuerza la línea de trabajo de un equipo que quiere seguir dominando tanto en España como en Europa.

En baloncesto, el Barça dio un paso importante en la Liga ACB tras imponerse al Tenerife por 97-89. El Palau acerca al Barça a la gran final, con una victoria trabajada que mantiene vivo el sueño del título y confirma la fortaleza azulgrana ante su afición.

Noticias relacionadas

Finalmente, la Fórmula 1 mira al GP de Barcelona-Catalunya con un nombre propio: Fernando Alonso empieza a despedirse de Barcelona. El piloto afronta un fin de semana especial en Montmeló, en un ambiente cargado de emoción y simbolismo para el automovilismo español.