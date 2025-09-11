Lamine Yamal es la sensación del FC Barcelona y lo es también de la portada de SPORT de hoy viernes. El extremo azulgrana ha concedido una entrevista en la que ha dejado diferentes titulares más que interesantes.

Esta es la portada de SPORT de hoy viernes, 12 de septiembre de 2025 / Sport.es

En el podcast del periodista José Ramón de la Morena, el internacional con España dejó claro que hace oídos sordos a los ruidos externos: "No me importa lo que digan de mí". Más allá de lo puramente futbolístico, Lamine ha dejado claro que su vida ha cambiado radicalmente desde que es una personalidad mediática.

Siguiendo en clave azulgrana, la vuelta al Spotify Camp Nou sigue siendo un tema de debate. Durante la celebración de la Diada de Catalunya, Joan Laporta se mostró optimista sobre un retorno inminente al estadio.

En fútbol internacional, Luis Enrique ha sido operado de su caída en bicicleta. El técnico podrá estar en el banquillo en el próxima cita del conjunto parisino ante el Lens.

En polideportivo, el Barça de Balonmano se ha estrenado en Champions ante el GOG. En el Palau, el conjunto azulgrana logró la victoria tras una goleada, en un segundo tiempo en el que dejó algunas dudas.

Todo esto y mucho más en sus quioscos de confianza.