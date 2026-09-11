Esta es la portada de SPORT de hoy, viernes 11 de septiembre
Lamine Yamal vuelve a acaparar los focos en la portada de SPORT de este viernes 11 de septiembre. Bajo el titular “Balón de Oro”, el diario destaca el enorme reconocimiento que está recibiendo el canterano después de su gran inicio de temporada y su actuación en la goleada europea ante el Feyenoord.
El mundo del fútbol se rinde al joven azulgrana y reclama que sea reconocido como mejor jugador de la pasada temporada. Lamine, además, acaba de convertirse en el capitán más joven de la historia moderna del Barça, añadiendo otro registro a su meteórica trayectoria.
También hay novedades importantes en los despachos. LaLiga eleva el límite del Barça hasta los 582 millones de euros, mientras Javier Tebas elogia la gestión de Joan Laporta para recuperar la normalidad económica del club.
La portada se completa con la goleada del Como de Cesc Fàbregas al Leipzig (4-1) en su estreno en Champions, el paso de gigante de Enric Mas en La Vuelta y la clasificación de España para las semifinales del Mundial de baloncesto femenino tras imponerse a Australia por 66-89.
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