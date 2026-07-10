La portada de SPORT pone el foco en la selección española, que este viernes se juega el pase a las semifinales del Mundial 2026 frente a Bélgica. Bajo el titular "Hoy es vuestro día", se destaca la oportunidad que tiene el equipo de romper la barrera de los cuartos de final y seguir haciendo historia. Además, señala a Lamine Yamal como uno de los jugadores llamados a marcar la diferencia en un encuentro decisivo.

Esta es la portada de SPORT de hoy viernes, 10 de julio de 2026 / Sport.es

La información del Mundial se completa con la clasificación de Francia para las semifinales tras superar a Marruecos. El conjunto francés ya espera al vencedor del España-Bélgica, con Mbappé igualando a Messi en la tabla de máximos goleadores históricos del torneo y Dembélé como uno de los protagonistas del triunfo.

En clave Barça, SPORT informa de que el fichaje de Karim Adeyemi está muy cerca de cerrarse. El club azulgrana mantiene las negociaciones con el Borussia Dortmund y la operación podría concretarse en los próximos días para reforzar el ataque de Hansi Flick.

La edición también recoge la renovación de Pere Romeu al frente del Barça Femenino hasta 2028, además de la elección de Sekulic como nuevo entrenador del equipo de baloncesto.

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Por último, el diario dedica un espacio al Tour de Francia, donde Tadej Pogačar asestó el primer gran golpe de la carrera con una brillante actuación en la subida al Tourmalet, dando un paso importante en su lucha por el maillot amarillo.