La portada de SPORT de hoy viernes, 10 de abril de 2026

El vestuario del Barça lanza un mensaje a la afición que recoge hoy viernes la portada de SPORT: "Culés, esto no ha acabado". Y es que quedan 90 minutos -o 120 si hubiera prórroga- en el Metropolitano para levantar el 0-2 logrado por el Atlético en el Camp Nou y avanzar a las semifinales de la Champions League. Lamine Yamal envió otro mensaje de confianza en sus redes sociales: "Lo daremos todo en la vuelta".

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

En el club esperan que el arbitraje no sea como el realizado por Kovács el pasado miércoles. De hecho el Barça se ha quejado de la actuación del rumano ante la UEFA, sobre todo por el penalti no pitado a Pubill por sus manos en la segunda parte.

Mientras, hoy se inicia una nueva jornada de LaLiga EA Sports con un Real Madrid-Girona en el Santiago Bernabéu. Si los de Michel puntúan, prácticamente pueden dejar sin opciones de título al conjunto blanco.

En las competiciones europeas, cara y cruz para el fútbol español. La cara fue para el Rayo Vallecano en la Conference League, con un 3-0 sobre el AEK Atenas. El mismo resultado, pero en contra, lo vivió el Celta en su visita a Friburgo. A los de Giráldez se les complica la continuidad en la Europa League.

Buena jornada para Carlos Alcaraz en el torneo de Montecarlo. El tenista de El Palmar se metió en los cuartos de final, después de derrotar en tres sets a Etcheverry.

No lo fue tan buena para Aleix Espargaró. El piloto catalán se cayó en los entrenamientos del GP de Malasia de MotoGP y tiene cuatro vértebras rotas.

Y esta tarde, nuevo examen para el Barça de basket en la Euroliga, visitando la pista del Mónaco. "No podemos ir por Europa con medianías", se quejó Xavi Pascual.

Noticias relacionadas

Todo esto y mucho más, hoy con su SPORT. ¡No se lo pierda!