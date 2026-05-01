COMUNICACIÓN
Esta es la portada de SPORT, hoy viernes 1 de mayo de 2026
"Operación salida"
"Operación salida" es el gran titular de la portada de SPORT de hoy viernes 1 de mayo de 2026. El Barça tendrá que vender para poder acometer fichajes importantes.
Balde está en la agenda del Manchester United y podría dejar en caja más de 50 'kilos'; Koundé y Casadó, también con opciones de salir; y el club no quiere vender a Raphinha, pero Arabia puede llamar a su puerta.
Además, Rafa Jódar pasa de promesa a sensación mundial, la entrevista a Cata Coll, guardameta del Barça, que asegura que le gustan las críticas y le hacen crecer como portera.
Por último, y no menos importante, Míchel apela al orgullo ante un rival directo en la previa del duelo entre el Girona y el Mallorca; Vallecas sueña y el Rayo ya se ve en la gran final; y paso decisivo hacia la 'Final Four' de Colonia del Barça de balonmano.
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