Esta es la portada de SPORT, hoy viernes 1 de mayo de 2026

"Operación salida" es el gran titular de la portada de SPORT de hoy viernes 1 de mayo de 2026. El Barça tendrá que vender para poder acometer fichajes importantes.

Balde está en la agenda del Manchester United y podría dejar en caja más de 50 'kilos'; Koundé y Casadó, también con opciones de salir; y el club no quiere vender a Raphinha, pero Arabia puede llamar a su puerta.

Esta es la portada de SPORT / SPORT

Además, Rafa Jódar pasa de promesa a sensación mundial, la entrevista a Cata Coll, guardameta del Barça, que asegura que le gustan las críticas y le hacen crecer como portera.

Por último, y no menos importante, Míchel apela al orgullo ante un rival directo en la previa del duelo entre el Girona y el Mallorca; Vallecas sueña y el Rayo ya se ve en la gran final; y paso decisivo hacia la 'Final Four' de Colonia del Barça de balonmano.