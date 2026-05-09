La portada de SPORT de hoy sábado, 9 de mayo de 2026

Las aguas siguen bajando turbias en el Real Madrid y ya se buscan soluciones. La portada de SPORT de este sábado se pregunta si Florentino Pérez está cerrando un regreso al pasado. Y es que la vuelta de José Mourinho gana fuerza. El último encontronazo entre Tchouaméni y Valverde ha acelerado las cosas y el club blanco necesita a alguien que recupere el control de un vestuario roto. El técnico portugués parece ser la apuesta como golpe de efecto.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Mientras, en el vestuario el Barça solo se piensa en una cosa: rematar mañana LaLiga EA Sports. Los de Flick son conscientes de que tienen una oportunidad histórica de sentenciar en el clásico contra un Real Madrid tocado y casi hundido.

Antes, esta misma tarde el Espanyol afronta una nueva final en su lucha por asegurar la permanencia. Los de Manolo González visitan a un Sevilla que también está en la cuerda floja, Será un partido de alta tensión en el Sánchez Pizjuán.

En el Girona, la continuidad de Míchel en el banquillo está en entredicho por el gran interés del Ajax en hacerse con sus servicios de cara a la próxima temporada. En Montilivi son conscientes de que el club neerlandés aprieta.

Comenzó el Giro de Italia con triunfo de Magnier y una caída masiva que ensombreció la primera etapa de la ronda italiana.

En MotoGP, se realizaron los primeros entrenamientos de cara al GP de Francia en Le Mans, con mal arranque por parte del actual campeón, Marc Márquez. No obstante, el de Cervera no tira la toalla y piensa dar guerra en el trazado galo.

Finalmente, hay que destacar el gran resultado del Barça de fútbol sala en su partido contra ElPozo en el Palau Blaugrana. Remontada de los de Javi Rodríguez, que acabarán líderes la Liga regular, con la ventaja de pista en las eliminatorias finales.

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