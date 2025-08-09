La portada de SPORT de hoy sábado, 9 de agosto de 2025

Por fin. El pulso Ter Stegen-Barça llegó a un final feliz, con ambas partes firmando la paz. Dos comunicados marcaron la tarde de la reconciliación, palabra que preside la portada de SPORT de hoy sábado. El meta anunció que estaba dispuesto a autorizar con su firma el informe médico de su lesión, lo cual permitiría la inscripción de los fichajes de este verano. Por su parte, el club comunicó que retiraba el expediente y restituía la capitanía del meta.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Una situación que se resuelve en una plantilla de la que Hansi Flick se siente satisfecho. No obstante, el técnico alemán no descarta la llegada de más caras nuevas en los próximos días para acabar de apuntalar su escuadra.

La afición -aunque en un número reducido por la capacidad del Johan Cruyff- podrá ver en acción a los jugadores mañana domingo, en el trofeo Joan Gamper contra el Como. Eso sí, con una ausencia destacada como es la del polaco Robert Lewandowski, quien será baja por molestias musculares.

En el Real Madrid continúa la preparación contra reloj. Ayer, los de Xabi Alonso disputaron su primer partido de pretemporada, a puerta cerrada contra el Leganés. Los blancos se impusieron por un contundente 4-1 en un mero trámite.

Y tuvo que sudar más el Espanyol para al menos sacar un empate de su visita a Saint James' Park. El Newcastle remontó el golazo inicial de Edu Expósito, pero Kike García igualó en los últimos instantes con un testarazo.

También trabaja en la pretemporada la sección de fútbol sala del Barça. Ayer tuvo lugar la presentación oficial del nuevo técnico, Javi Rodríguez.

Todo esto y mucho más, hoy con su SPORT. ¡No se lo pierda!