La portada de SPORT de hoy sábado, 8 de agosto de 2026

La llegada de Rodri al Barça está cada vez más cercana. El aún jugador del Manchester City protagoniza la portada de SPORT de este sábado, tras llegar a un acuerdo con el club blaugrana por cuatro temporadas y con un salario 'top'. Ahora, falta cerrar la operación con la entidad mancuniana, que podría certificarse por 60 millones de euros.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Unos vienen y otros se van. A última hora de ayer se conoció la noticia de que el Liverpool se hará con los servicios de Ronald Araujo. El central uruguayo se marchará cedido a la entidad de Anfield con opción de compra, a falta de oficializar la operación.

Mientras, el primer equipo blaugrana afrontará esta tarde en Udine un nuevo test de pretemporada, en formato 3x1. Los de Flick se enfrentarán al Nottingham Forest y al Udinese en minipartidos de 45 minutos. Un buen examen para los jugadores barcelonistas.

En el Real Madrid, la noticia es una salida. Franco Mastantuono se marcha cedido a la Fiorentina. El argentino se ha ganado la vitola de fichaje frustrado de la entidad que preside Florentino Pérez y buscará levantarse en el fútbol italiano.

Por su parte, el Atlético de Madrid aún no ha cerrado su mercado. Simeone podría contar con Vlahovic y el 'Cuti' Romero, dos futbolistas que en su día estuvieron en la órbita del Barça. El director deportivo colchonero, Mateu Alemany, trabaja en estas posibles incorporaciones.

Y el Mundial de MotoGP se cita este fin de semana en tierras británicas, con el GP de Gran Bretaña en liza. Empieza el gran reto de Marc Márquez en su intento de escalar posiciones en la clasificación.

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