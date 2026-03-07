La portada de SPORT de hoy sábado, 7 de marzo de 2026

El Barça afronta esta noche un duro partido en LaLiga EA Sports. 'Tensión en San Mamés' es el titular que preside la portada de SPORT de este sábado, en las horas previas a un Athletic-Barça en el que los de Flick deberán responder al triunfo de ayer del Madrid en una de las salidas más complicadas que le quedan. Les espera un ambiente hostil y con la presencia de los canteranos Xavi Espart y Álvaro Cortés para suplir las bajas con las que se presentan en la Catedral.

Y es que el Real Madrid salvó los muebles en su visita a Balaídos. El equipo de Arbeloa se impuso al Celta por 1-2, con un gol de rebote en los últimos minutos del partido. Pudo ser peor para los blancos, pero al final se llevaron los tres puntos de Vigo.

Esta tarde también entra en acción el Girona, que visitará al Levante en el Ciutat de València, en los días previos a las Fallas en la capital valenciana. Míchel tiene trabajo para bajar los humos a sus jugadores después de los últimos resultados, exceptuando el tropiezo de la pasada jornada contra el Celta.

Volviendo a la actualidad blaugrana, continúa la campaña electoral. Un escenario que se recrudece después del cruce de acusaciones entre los dos aspirantes a la presidencia del club, Joan Laporta y Víctor Font. Se avecinan días intensos.

En Fórmula 1, ya está en marcha en Gran Premio de Australia, el primero del Mundial 2026 de la especialidad. En el paddock no se deja de hablar de la crisis total en Aston Martin y en las últimas horas se ha destapado el engaño de Honda a la escudería de Fernando Alonso.

