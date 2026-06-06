La portada de SPORT de hoy sábado, 6 de junio de 2026

La selección española ya se encuentra en Estados Unidos para seguir con su preparación de cara a la Copa del Mundo que se iniciará el próximo jueves. 'Rumbo a la gloria' es el titular que encabeza la portada de SPORT de este sábado. Chattanooga será el cuartel general de la escuadra de Luis de la Fuente, que afrontará un próximo amistoso contra Perú antes del inicio de la cita mundialista.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Mientras, en el Real Madrid continúa la campaña electoral. Enrique Riquelme lanzó ayer su última baza: si sale elegido presidente en su lucha con Florentino Pérez, afirmó que el lunes Raúl González contactará con Jürgen Klopp para que el técnico alemán sea el nuevo entrenador madridista.

En el Barça se reactiva el debate sobre el futuro 'nueve'. La cosa está entre Julián Álvarez y Harry Kane y el inglés aparece como 'plan B' en el caso de que el argentino finalmente no pueda recalar en el Spotify Camp Nou. Aún queda mucha tela por cortar en este aspecto.

Por su parte, la selección española femenina ofreció un recital anoche en Son Moix. Las de Sonia Bermúdez apalizaron a Inglaterra y no solo recuperaron el primer puesto de su grupo, sino que dependen de sí mismas para acabar en esa posición y asegurar así su clasificación directa para el próximo Mundial de Brasil, en 2027.

Ayer se diputaron los primeros entrenamientos libres del GP de Hungría de MotoGP con dos nombres propios: Pedro Acosta y Marc Márquez marcaron los mejores tiempos en las dos sesiones celebradas en el trazado húngaro.

Y esta noche, el Barça de basket se juega su continuidad en la Liga Endesa, con el tercer y definitivo partido del play-off de cuartos de final contra el UCAM Murcia. Todo o nada para los de Xavi Pascual.

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