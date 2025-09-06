La portada de SPORT de hoy, sábado 6 de septiembre de 2025 es: "¡ENORME!". Carlos Alcaraz alcanza por segunda vez la final del US Open y el domingo optará al sexto Grand Slam de su carrera.

Se impuso con relativa facilidad a Novak Djokovic (6-4, 7-6 y 6-2) gracias a su potencia física y su gran saque. Su rival saldrá del Sinner-Auger-Aliassime que se disputa esta madrugada.

Una noticia preocupante para el Barça en este parón: Frenkie De Jong tiene que regresar a Barcelona tras sufrir una lesión durante la concentración con Países Bajos.

Uno de los sustos del día lo ha dado Luis Enrique, que ha sufrido un accidente en bicicleta y ha sido hospitalizado. El París Saint-Germain ha publicado un comunicado sobre su estado de salud.