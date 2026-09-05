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Esta es la portada SPORT de hoy, sábado 5 de septiembre de 2026

"Primer batacazo del Real Madrid de Mourinho", es el titular de la portada SPORT de hoy, sábado 5 de septiembre de 2026

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Esta es la portada SPORT de hoy, sábado 5 de septiembre de 2026 / SPORT.es

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En nuestra portada SPORT de hoy, sábado 5 de septiembre titulamos: "Primer batacazo del Real Madrid de Mourinho". El conjunto blanco sufre la primera derrota el curso ante el Betis tras el solitario gol de Parrott (1-0). Mbappé desperdició un penalti en el minuto 94 con polémica incluida: el equipo blanco reclamó que el lanzamiento debía repetirse, pero el colegiado no lo consideró así.

Sobre el FC Barcelona os contamos que Rodri acelera hacia la titularidad. El fichaje estrella trabaja al mismo ritmo que sus compañeros y está listo para jugar de inicio ante el Valencia en Mestalla el próximo domingo a las 16:15h.

Además, el Barça femenino, que se medirá este sábado ante el Sevilla a domicilio en el segundo partido liguero a las 20:30h, ya sabe que Arsenal y Bayern están en su camino de la Champions.

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En tenis, Alcaraz tumba a Wu en tres sets y ya está en octavos. El tenista murciano ha completado un sólido partido para ganar por 6-3, 6-4 y 6-1 y citarse con Tommy Paul en la siguiente ronda.

En el Mundial de Baloncesto, España empieza por todo lo alto con un triunfo contundente ante Alemania (83-53). Y en la F1, Monza sigue siendo un calvario para Sainz y Alonso.

Noticias relacionadas y más

En la Ligue 1, noticia positiva en una noche complicadísima para el PSG. Arrancaron la jornada anunciando la renovación de Luis Enrique hasta 2030. Hicieron lo propio con la ampliación de contrato de 5 de sus jugadores, pero horas más tardes, cayeron derrotados ante el Mónaco por 1-2 en el Parque de los Príncipes. Los parisinos todavía no conocen la victoria en el campeonato liguero francés tras tres jornadas.

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