La portada de SPORT de hoy sábado, 4 de julio de 2026

Llegó el día. El Tour de Francia 2026 arranca hoy en Barcelona, con una contrarreloj por equipos. Un día histórico que protagoniza la portada de SPORT de este sábado. Tadej Pogacar parte como principal favorito y busca su quinto triunfo en esta prueba, lo que le situaría en el olimpo de los grandes campeones de la ronda gala.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

En el Mundial, España y Portugal se enfrentarán el próximo lunes en los octavos de final. El partido de Dallas albergará un duelo generacional entre las estrellas de ambas selecciones, Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo. Suiza y Egipto también lograron el billete a la próxima fase. Los helvéticos, derrotando a Argelia, mientras que la escuadra africana lo hizo superando a Australia en la tanda de penaltis.

Y en Miami, en plena Copa del Mundo, se vivió un nuevo episodio del 'caso Julián Álvarez'. El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, mantuvo un encuentro con su jugador en las horas previas al Argentina-Cabo Verde. El interés del Barça sigue latente.

Quien no fichará por el Real Madrid es Enzo Fernández, a tenor del comunicado divulgado ayer por el club blanco, desmintiendo cualquier tipo de negociación con el Chelsea por el futbolista.

Malas noticias para la representación española en Wimbledon. Rafa Jódar dijo adiós al torneo en tercera ronda tras perder con Mochizuki.

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