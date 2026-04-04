El primer Atlético-Barça de la serie de tres enfrentamientos en diez días llega esta noche en el Metropolitano. Utilizando el símil pugilístico, 'primer round'. Ese es el titular principal de la portada de SPORT de este sábado. El primero es un pulso liguero más relevante para el conjunto de Hansi Flick, actual líder del campeonato. Es la salida más exigente para los blaugranas en lo que queda de Liga, pero con el Barça-Atlético de Champions del próximo miércoles en el horizonte.

Esta es la portada de SPORT de hoy sábado, 4 de abril de 2026 / SPORT.es

Horas antes, el Real Madrid afrontará en Son Moix su partido de esta jornada contra el Mallorca. los blancos quieren mantener el pulso por la Liga, pero también piensan en el próximo compromiso europeo contra el Bayern en Chamartín.

Mientras, el Espanyol afronta un nuevo examen en La Cartuja. Los de Manolo González, que aún no saben lo que es ganar un partido en 2026, buscarán la reacción con la baja de Pickel, retenido tras jugar con su selección, Congo.

Aún resuenan los ecos del festival del Barça femenino en el Camp Nou, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Women's Champions League contra el Real Madrid. Una goleada por 6-0 con récord de asistencia y también homenaje a Alexia Putellas por sus 500 partidos en el club blaugrana.

Y también se sigue hablando de los lamentables incidentes del España-Egipto disputado en el RCDE Stadium. El Conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, fue muy claro en una entrevista concedida a SPORT: "Llevamos mucho tiempo luchando contra el racismo".

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