La portada de SPORT de hoy sábado, 30 de mayo de 2026

Anthony Gordon ya es jugador del FC Barcelona. El inglés protagoniza la portada de SPORT de este sábado después de que ayer estampara por fin su firma con el club blaugrana. El hasta ahora futbolista del Newcastle se comprometió hasta junio de 2031 y dejó claro su gran deseo: "Quiero la Champions". Además, sorprendió a todo el mundo con un perfecto castellano en su primera comparecencia como barcelonista.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Este es un fichaje ya cerrado. Se sigue pensando en Julián Álvarez. El futbolista del Atlético está loco por venir al Barça, pero el club rojiblanco mostró su mosqueo a través de las redes sociales, con unos mensajes de mofa dirigidos al Barça.

El tercer nombre propio del mercado blaugrana es el de Bernardo Silva. Ya desvinculado del Manchester City, el acuerdo para su llegada al Spotify Camp Nou es total y podría confirmarse en los próximos días.

Esta tarde se disputa la final de la Champions League. PSG y Arsenal se retan en el Puskas Arena de Budapest en un duelo directo entre dos entrenadores españoles, Luis Enrique Martínez y Mikel Arteta. Un partido para no perdérselo.

En la Liga Endesa se vivió la última jornada de la Liga regular. El Barça se impuso al MoraBanc Andorra en la prórroga por 95-100 y aún tiene opciones de acabar tercero, ya que aún tiene pendiente el partido que disputará mañana contra el Valencia Basket en el Palau Blaugrana.

Nueva sorpresa en Roland Garros. El brasileño Joao Fonseca eliminó al serbio Novak Djokovic en un largo partido. En cuanto a la 'Armada', Pablo Carreño y Rafa Jódar avanzaron en el torneo y se enfrentarán en los octavos de final.

Y la atención en el mundo del motor se centrará en Mugello, con el GP de Italia de MotoGP. Ayer se celebraron los primeros entrenamientos y Marc Márquez regresó dejando muy buenas sensaciones.

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