Esta es la portada de SPORT, hoy sábado 29 de agosto de 2026

"Raphinha será el '9'" es el gran titular de nuestra portada de hoy sábado 29 de agosto de 2026. El brasileño es el elegido por Hansi Flick para ocupar la posición de delantero centro... si no llega finalmente Julián Álvarez en los últimos días de mercado de fichajes.

Le avalan sus números y su conocimiento de la posición. Gordo, Adeyemi o Fermín, entre las alternativas para la demarcación.

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Además, en baloncesto, España no pudo regresar a la senda de la victoria en su camino hacia Qatar 2027 y cayó ante Portugal; y Simeone intenta proteger a Julián Álvarez. El técnico quiere ayudar a su jugador, que no estará hoy en el Sánchez Pizjuán para evitar otro juicio público.

Por último, la Juventus se cruza con el Celta y la Real Sociedad tal y como ha deparado el sorteo de la fase de Liga de la Europa League; el Espanyol, a mantener el buen tono en Anoeta; y el Barça femenino, el gran rival a batir en la Liga F Moeve. Los de Pere Romeu van a por su octavo título seguido.