Esta es la portada de SPORT, hoy sábado 29 de agosto de 2026
"Raphinha será el '9'"
"Raphinha será el '9'" es el gran titular de nuestra portada de hoy sábado 29 de agosto de 2026. El brasileño es el elegido por Hansi Flick para ocupar la posición de delantero centro... si no llega finalmente Julián Álvarez en los últimos días de mercado de fichajes.
Le avalan sus números y su conocimiento de la posición. Gordo, Adeyemi o Fermín, entre las alternativas para la demarcación.
Además, en baloncesto, España no pudo regresar a la senda de la victoria en su camino hacia Qatar 2027 y cayó ante Portugal; y Simeone intenta proteger a Julián Álvarez. El técnico quiere ayudar a su jugador, que no estará hoy en el Sánchez Pizjuán para evitar otro juicio público.
Por último, la Juventus se cruza con el Celta y la Real Sociedad tal y como ha deparado el sorteo de la fase de Liga de la Europa League; el Espanyol, a mantener el buen tono en Anoeta; y el Barça femenino, el gran rival a batir en la Liga F Moeve. Los de Pere Romeu van a por su octavo título seguido.
- Barcelona - Athletic: resumen, goles y resultado del partido de LaLiga EA Sports
- El sorteo de la Champions League: rivales de Barcelona, Real Madrid, Atlético, Betis, Villarreal y todos los cruces de la fase liga
- El vestuario del Athletic se planta en Barcelona
- Así queda la Champions League 2026/27: todos los partidos de la fase liga y rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- Acuerdo cerrado PSG-Liverpool: 'bombazo' de 140 millones por Barcola
- Un experto en entrenamiento analiza la rutina de Inés García, novia de Lamine Yamal: 'Mi consejo es el entrenamiento de fuerza, dos o tres sesiones semanales bien realizadas pueden empezar a construir una base muscular fantástica
- El Atlético arremete contra el Barça con un comunicado: 'Ni ha existido ni va a existir ninguna negociación en relación al traspaso de Julián Alvarez”
- El Barça saca rédito del traspaso de Nico González al Newcastle