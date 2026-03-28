La portada de SPORT de hoy sábado, 28 de marzo de 2026

La selección española pasó con nota el examen de La Cerámica contra Serbia. Los de Luis de la Fuente ilusionan, tal como reza la portada de SPORT de este último sábado del mes de marzo. Un 3-0 más que convincente, con doblete de Oyarzabal y gol del debutante Víctor Muñoz, pero también con tres asistencias de tres barcelonistas: Fermín, Cubarsí y Ferran Torres.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

El próximo amistoso de España será el próximo martes en el RCDE Stadium, frente a Egipto. Habrá que ver si De la Fuente incluye en la lista esta vez a Joan Garcia, descartado ayer al contar con cuatro porteros en la presente convocatoria.

También venció la selección española sub-21 en su partido de clasificación para el Europeo contra Chipre. 0-7 para la 'Rojita', en un plácido debut del blaugrana Marc Bernal.

En clave Barça, la mala noticia del día es la confirmación de la lesión de Raphinha. Tiene afectado el bíceps femoral de su pierna derecha y estará cinco semanas en el dique seco. El brasileño regresa a Barcelona y se perderá la eliminatoria de Champions League contra el Atlético.

Hoy, en nuestra edición de SPORT ofrecemos una amplia entrevista con Paula Badosa. La tenista catalana se sincera en nuestras páginas: "Si dejo de creer en mí, no seguiré".

En el mundo del motor, este fin de semana se vive el Gran Premio de Estados Unidos de MotoGP. Marc Márquez fue de menos a más en la sesión preparatoria de ayer. Empezó con una caída pero acabó con el mejor tiempo de la jornada.

Y gran noche para el Barça de basket. El equipo de Xavi Pascual enlazó una nueva victoria en la Euroliga, en casa contra el Estrella Roja por 92-88. Un triunfo sufrido, ya que llegó tras una prórroga, pero que invita a soñar con el 'top-6' y evitar el 'play-in'.

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Estos son algunos de los argumentos informativos de la edición de SPORT de este sábado. Desde primera hora, en su punto de venta habitual.