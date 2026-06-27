La portada de SPORT de hoy, sábado 27 de junio de 2026

Hoy en la portada de SPORT titulamos "Laporta IV". Joan Laporta inicia una nueva etapa al frente del FC Barcelona tras preparar su toma de posesión para un cuarto mandato como presidente del club. Con el regreso al Spotify Camp Nou acabado cada vez más cerca y la ambición de seguir conquistando títulos, el máximo dirigente azulgrana afronta un nuevo ciclo con importantes retos deportivos, económicos e institucionales. En esta edición analizamos cómo será la nueva estructura de gobierno del Barça, los cambios en la junta directiva y los objetivos marcados para los próximos años.

Esta es la portada de SPORT de hoy, 27 de junio de 2026 / Sport.es

La nueva directiva contará con 22 integrantes y varias incorporaciones respecto al anterior mandato, además de la designación de nuevos vicepresidentes que reforzarán el organigrama del club. SPORT desgrana las claves de esta nueva etapa y los desafíos que deberá afrontar Laporta para consolidar el proyecto deportivo, mantener la estabilidad económica y seguir impulsando el crecimiento del Barça dentro y fuera de los terrenos de juego.

El Mundial 2026 también ocupa un lugar destacado en la portada. La selección francesa firmó una de las exhibiciones de la jornada con una contundente victoria sobre Noruega, impulsada por un estelar Ousmane Dembélé. El exjugador azulgrana firmó un espectacular hat-trick en apenas media hora de partido, eclipsando incluso a Kylian Mbappé y confirmando su excelente momento de forma. Además, SPORT repasa el resto de resultados de la jornada mundialista y cómo queda el panorama de cara a las eliminatorias.

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La actualidad azulgrana se completa con la sección de baloncesto, donde el Barça afronta un importante proceso de renovación. El Palau vive un verano de profundos cambios con numerosas salidas en la plantilla, una reestructuración que marcará el futuro inmediato del equipo y que el diario analiza con todo detalle.