La portada de SPORT de hoy sábado, 26 de abril de 2025

Hoy es un día especial. Esta noche, en Sevilla, Barça y Real Madrid se disputarán la Copa del Rey. Un día grande, manchado por lo sucedido durante la jprnada de este viernes. Y es que el club blanco ha incendiado la final con su desplante, al no presentarse a la rueda de prensa previa, al entrenamiento en La Cartuja y a la cena oficial. El motivo: el desacuerdo con la designación arbitral para el partido de hoy.

Ricardo de Burgos Bengoetxea y Pablo González Fuertes -árbitro de la final y asistente principal de VAR, respectivamente- comparecieron en una rueda de prensa que no gustó al madridismo, hasta el punto que durante la tarde incluso se llegó a especular con que el Real Madrid meditaba no presentarse al partido. Exigían que la Federación Española sustituyera al equipo arbitral por sus críticas a Real Madrid TV, pero la RFEF no dio su brazo a torcer.

Ante tal panorama, el Barça siguió a lo suyo y cumplió con todos los protocolos previos. El trabajo de Hansi Flick ha sido intentar aislar a su equipo de todo este ruido para buscar la conquista del título. Ni Balde ni Lewandowski estarán disponibles para esta noche, pero quien sí entró en la lista fue Ter Stegen, aunque previsiblemente estará en el banquillo. Gerard Martín y Dani Olmo sí que apuntan a la titularidad.

A margen de la previa de la final de la Copa del Rey, ayer también fue noticia el mundo del basket. Los dos representantes de la Liga Endesa, Barça y Real Madrid, se complicaron las cosas tras sufrir su segunda derrota contra Mónaco y Olympiacos, respectivamente. Ahora, las series se trasladan al Palau Blaugrana y al Movistar Arena, pero una nueva derrota sería definitiva para ambos.

