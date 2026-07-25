La portada de SPORT de hoy sábado, 25 de julio de 2026

El Barça disputó su primer partido de la pretemporada, aunque fue a puerta cerrada. Los de Flick golearon al Europa, de Primera Federación, por 4-1. Como reza la portada de SPORT de hoy, la cantera ya golea. Los cuatro goles del Barça fueron anotados por Ibrahim Diarra, Héctor Fort, Ebrima Tunkara y Álex González, mientras que por el equipo graciense marcó Flavio Ribeiro. Por cierto, Ter Stegen volvió a disputar minutos defendiendo la portería blaugrana.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

En clave de mercado, uno de los nombres que sonó ayer fue el de Marc Bernal. Y es que el Manchester United está interesado en la contratación del centrocampista del Barça. No obstante, su cláusula de rescisión es de 500 millones de euros.

El FC Barcelona presentó ayer su rompedora segunda equipación. Los barcelonistas vestirán un uniforme con el predominio del negro y el violeta.

Por su parte, el Real Madrid jugó ayer su primer partido de la pretemporada ante otro equipo de Primera Federación, el Alcorcón. Los de Mourinho se impusieron por un solitario gol (1-0) e incluso fallaron un penalti en los primeros minutos.

En el Tour de Francia continúa la exhibición de Tadej Pogacar. El ciclista esloveno se mostró sobrenatural y se impuso tras las míticas 21 curvas de la impresionante subida a Alpe d'Huez. Hoy, penúltima etapa.

Y en el Barça de basket, llegó el octavo refuerzo para Sekulic.Tyrese Martin llega para aportar físico y puntos, tanto en la posición de dos como de tres. Y no será el último en llegar, ya que se está cociendo la incorporación del británico Tosan Evbuonwam.

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