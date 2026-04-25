La portada de SPORT de hoy sábado, 25 de abril de 2026

El Real Madrid sufrió un nuevo pinchazo en LaLIga EA Sports. 'Naufragio blanco' es el titular que preside la portada de SPORT de este sábado, después de que los de Arbeloa empataran en La Cartuja frente al Betis. Vinícius adelantó en la primera parte al conjunto madridista pero un tanto del exbarcelonista Belllerín en tiempo añadido permitió a los béticos arañar un empate.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Este resultado puede suponer que el Barça se aleje aún más en la clasificación. Los de Flick pueden situarse once puntos por encima si ganan esta tarde en el Coliseum al Getafe. Una gran oportunidad de sentenciar el campeonato, si aún no lo estaba.

El partido de Getafe se jugará antes que el que enfrentará en Mestalla al Valencia y al Girona. Los de Míchel intentarán reaccionar en su visita al cuadro che y así poner distancia respecto a la zona peligrosa de la clasificación.

Por otro lado, el Barça femenino afronta esta tarde el partido de ida de las semifinales de la UEFA Women's Champions League en el campo del Bayern Múnich. Un duro examen para las de Pere Romeu.

En basket, se consumó el fracaso del Barça en la Euroliga. El equipo de Xavi Pascual perdió el play-in en la pista del Mónaco por 79-70 y dice adiós a la competición antes del play-off.

Gran jornada para Álex Márquez en los entrenamientos libres del GP de España de MotoGP en Jerez. El piloto de Cervera marcó el mejor tiempo de la sesión de ayer.

Y malas noticias en tenis para Carlos Alcaraz. El de El Palmar anunció que no participará en la próxima edición del torneo de Roland Garros a causa de su lesión en el brazo sufrida en el BCN Open Banc Sabadell.

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