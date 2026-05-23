La portada de SPORT de hoy sábado, 23 de mayo de 2026

Llegó el día. El Barça intentará conquistar en Oslo su cuarta Women's Champions League. Es el tema principal de la portada de SPORT de este sábado, con el Olympique Lyonnes de Jonathan Giráldez como su rival. Pere Romeu, el técnico blaugrana, ve a su equipo "más maduro" que en la final de Lisboa del año pasado, aunque el partido se presenta más que competido.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Por otra parte, ayer se hizo oficial un secreto a voces: Pep Guardiola deja de ser entrenador del Manchester City después de diez años al frente del conjunto del Etihad. Fin a una década prodigiosa firmada por el técnico de Santpedor.

Y esta noche se inicia la última jornada de LaLiga EA Sports, con los nueve partidos que decidirán todo lo que aún está en juego. El Barça acaba en Mestalla contra el Valencia, en un choque con pasillo y despedidas en la escuadra de Hansi Flick. Los valencianistas se juegan algunas opciones de disputar la Conference League.

También se las juega el Espanyol, aunque depende de carambolas. El equipo de Manolo González, con la salvación en el bolsillo, recibe en el RCDE Stadium a la Real Sociedad.

Mientras en el Bernabéu, el Real Madrid cerrará el curso contra el Athletic. Un fin de ciclo con dudas sobre las elecciones a la presidencia del club blanco. Hoy sabremos si Florentino Pérez tendrá oponente o no en las urnas.

Y el gran drama de la jornada se va a vivir en Montilivi. Girona y Elche se juegan la permanencia y a los de Míchel solo les vale ganar el partido. Un encuentro agónico para escapar del pozo.

En basket, el Real Madrid logró ayer el billete a la final de la Euroliga, tras derrotar al Valencia Basket por 90-105. Su rival mañana en Atenas será el Olympiacos, que eliminó al Fenerbahçe de Saras Jasikevicius, vigente campeón.

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