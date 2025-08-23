El gran protagonista de la edición de este sábado es Hansi Flick. El técnico del FC Barcelona atendió a los medios antes del duelo ante el Levante para analizar la actualidad del club.

Esta es la portada de SPORT de hoy sábado, 23 de agosto de 2025 / SPORT.es

En rueda de prensa, se le preguntó sobre la situación de Marc Casadó. El club está abierto a su venta, pero el técnico se mostró reacio: ""He hablado con él, por supuesto. Él no quiere irse y yo no quiero que se vaya. Será una temporada difícil y necesitamos a todos los jugadores. Él nos da confianza y eso es o que yo quiero como entrenador".

En LaLiga, el Betis estrenó con victoria La Cartuja ante el Alavés. Un duelo que abría la jornada y terminó en victoria para los verdiblancos gracias al gol de Lo Celso.

Este sábado, el Atlético de Madrid tiene una prueba de fuego. Tras empatar ante el Espanyol en la primera jornada, los de Simeone se miden en casa ante el Elche.

En polideportivo, el Barça tiene cerrada su plantilla. Tras el fichaje de Norris, así se quedará el equipo.

