Sin duda, la cantera es uno de los grandes valores del FC Barcelona y los datos así lo corroboran. 'Una cantera de 650 millones' es el titular que preside la portada de SPORT de hoy sábado. Y es que el valor de mercado de los futbolistas de La Masia que han llegado al primer equipo en los últimos tiempos es inalcanzable para otros clubes. Un ejemplo de ello es Lamine Yamal, valorado en 200 millones de euros. Una cantidad que supera a todos los canteranos del Real Madrid.

Esta es la portada de SPORT de hoy sábado, 21 de marzo de 2026 / SPORT.es

Otro jugador del primer equipo blaugrana fue protagonista ayer de la lista facilitada por Luis de la Fuente para los próximos amistosos de la selección española. El portero Joan Garcia entra por primera vez en una convocatoria de la Absoluta y podría debutar en Villarreal o en un estadio que conoce a la perfección, el RCDE Stadium. Serbia y Egipto son los próximos rivales de la 'Roja'.

Ya está en marcha la jornada 29 de LaLiga EA Sports y hoy dos equipos catalanes entran en juego. El Espanyol recibe al Getafe con la necesidad de volver a ganar tras sus últimos resultados. Posteriormente, el Girona visitará a Osasuna en El Sadar con el objetivo de confirmar su mejoría.

También hubo noticia ayer en los banquillos de Primera División. Ernesto Valverde anunció que no seguirá dirigiendo al Athletic la próxima temporada. De esta manera se cerrará una nueva etapa del técnico de Viandar de la Vera al frente de los bilbaínos.

En el mundo de las motos, la atención está puesta en el Gran Premio de Brasil. En la sesión de entrenamientos de ayer , el francés Zarco fue el más rápido bajo la lluvia. Hoy, pole y carrera al sprint.

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