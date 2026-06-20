La portada de SPORT de hoy sábado, 20 de junio de 2026

El Barça ya ha concretado su segundo fichaje de la temporada, tal como reza la portada de SPORT de este sábado. Joirge Salinas, defensa del Racing de Santander de 19 años, firmará antes del próximo día 30 por el club blaugrana a cambio de 8 millones de euros. El jugador tendrá ficha del primer equipo y hará la pretemporada alas órdenes de Hansi Flick.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Unos que llegan y otros que se van. El portero Iñaki Peña, que regresa tras su cesión al Elche, está muy cerca de irse al Panathinaikos. La operación puede cerrarse en las próximas horas.

En Madrid siguen pensando en refuerzos u Florentino Pérez está buscando un fichaje de impacto mundial. El nombre de Olise suena con fuerza y se presenta como el principal objetivo de los blancos.

Por su parte, Luis de la Fuente prepara cambios de cara al segundo partido de España en el Mundial, que se disputará mañana domingo. Hay mucha expectación en el vestuario de La Roja por las variaciones que pueda hacer el seleccionador.

Y anoche Sabadell fue una fiesta. El equipo arlequinado goleó al Zamora en la Nova Creu Alta y regresará a LaLiga hyperMotion cinco años después.

En basket, hoy se vive el segundo asalto de la final de la Liga Endesa entre el Valencia Basket y el Barça. "Tenemos una gran oportunidad", declaró Joel Parra después de la ventaja blaugrana tras el primer encuentro.

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