La portada de SPORT de hoy sábado, 2 de mayo de 2026

El Barça puede dar esta noche un paso de gigante para sentenciar de forma matemática LaLiga EA Sports. El partido Osasuna-Barça preside la portada de SPORT de este sábado. Una victoria de los de Hansi Flick en El Sadar dejaría el campeonato a tiro y podría cerrarse mañana, en caso de que el Real Madrid pinchara en el campo del Espanyol. Si esto se produjera, la plantilla festejaría el título el próximo martes en una rúa por las calles de Barcelona.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Mientras, el Barça femenino vela armas de cara al partido de vuelta de las semifinales de la Women's Champions league, que se disputará mañana en el Spotify Camp Nou. Aitana Bonmatí volverá a la lista de Pere Romeu y podría tener minutos en el choque ante el Bayern Múnich.

Volviendo a LaLiga EA Sports, el Girona se metió ayer en un buen lío. El equipo de Míchel cayó en Montilivi ante el Mallorca y ve cómo se acerca peligrosamente a la zona de descenso. Los rojiblancos tendrán que estar muy atentos a los resultados que se produzcan en esta jornada.

En tenis, el Mutua Madrid Open ya tiene decidida la final masculina. El italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev se verán las caras en el partido por el título que se disputará en la Caja Mágica mañana domingo.

Finalmente, la atención del mundo del motor está puesta en el GP de Miami de F1. Hoy se disputará la carrera sprint, con la pole para Lando Norris y doblete de McLaren... con un nuevo fracaso de Aston Martin en la clasificación.

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