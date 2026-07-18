La portada de SPORT de hoy sábado, 18 de julio de 2026

Se acerca la hora de la gran final de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina. Y es imprescindible escuchar la voz del seleccionador español, Luis de la Fuente, quien concedió una entrevista exclusiva a los enviados especiales de SPORT, tema principal de la portada de hoy. El técnico confesó sus recelos por la designación de Vincic como árbitro de la final: "No debe ser permisivo", dijo.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

De la Fuente también ensalzó el talento de Julián Álvarez y el de Leo Messi, ante quien se quita el sombrero. Y desveló que Lamine Yamal sufrió un golpe tras el penalti contra Francia.

Esta noche se disputará el partido por el tercer puesto, lo que se puede considerar la final de los perdedores. Francia e Inglaterra se verán las caras en Miami por el último escalón del teórico podio mundialista.

En clave blaugrana, se complica la llegada de Julián Álvarez. El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, arremetió contra Joan Laporta y dijo que no venderá al argentino "ni por 200 millones de euros".

En el Real Madrid, más de lo mismo con Olise. El Bayern Múnich recordó al club blanco que el francés no está en venta: calabazas en toda regla para la entidad que preside Florentino Pérez.

Y en el Circuit de catalunya se vivió la primera jornada de Graviteo, el gran festival del deporte urbano que se celebrará hasta mañana domingo. Escalada y skate fueron los grandes protagonistas de la inauguración.

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