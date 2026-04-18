La portada de SPORT de hoy sábado, 18 de abril de 2026

Aún faltan muchas cosas por decidir esta temporada, pero en el Barça ya se piensa en el futuro. Y dos jugadores están en riesgo de seguir en el club la próxima temporada, tal y como se explica en la portada de SPORT de hoy sábado. Robert Lewandowski, que acaba contrato el próximo 30 de junio, y Marcus Rashford, cedido por el Manchester United, tienen muy complicado continuar en el club blaugrana.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

En caso de que se confirmara la marcha de ambos, se ampliaría el límite salarial de la plantilla, con lo cual se podrían afrontar fichajes. Uno de los nombres que suenan para reforzar el ataque es el del kosovar del Mallorca Vedat Muriqi.

Hablábamos de las cosas que quedan por decidir esta campaña. Una de ellas se resolverá esta noche en La Cartuja. Atlético de Madrid y Real Sociedad afrontarán un partido de alta tensión buscando conquistar el trofeo del KO.

Obviamente, no estará el madridista Vinícius Junior. Un futbolista caído en desgracia, más discutido que nunca y en la cuerda floja en el Real Madrid. Además, no tiene ofertas sobre la mesa para salir de Chamartín.

Mientras, la selección española femenina afronta un nuevo partido en la fase de clasificación para el Mundial. Las de Sonia Bermúdez intentarán olvidar el tropiezo en Wembley contra Inglaterra en el choque contra Ucrania.

En basket, el Barça logró su objetivo de meterse en el play-in de la Euroliga tras derrotar en el Palau Blaugrana al Bayern de un Svetislav Pesic que fue homenajeado antes del partido. Los de Xavi Pascual se enfrentarán en la nueva fase al Estrella Roja.

Malas noticias para Carlos Alcaraz. después de retirarse en el Barcelona Open Banc Sabadell, el tenista de El Palmar confirmó que no estará en el próximo Madrid Open por culpa de su lesión.

Y en nuestra edición de hoy recogemos una entrevista con el piloto de MotoGP Jorge Martín. "Lo he pasado mal, pero hay que resurgir", confesó el madrileño.

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