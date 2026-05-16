La portada SPORT de hoy, sábado 16 de mayo de 2025

“Ya negocian por Joao Pedro” es el gran titular de la portada de SPORT de hoy, 16 de mayo de 2026. El FC Barcelona ya se mueve en el mercado y ha puesto el foco en el delantero brasileño del Chelsea. Deco viaja a Londres para reunirse con sus agentes, coincidiendo con la final de la FA Cup que el conjunto londinense disputa en Wembley ante el Manchester City.

La portada SPORT de este sábado / SPORT.es

La dirección deportiva azulgrana considera a Joao Pedro una prioridad, aunque la operación no será sencilla. Antes de afrontar el fichaje, el Barça deberá cerrar alguna venta y alcanzar la regla del 1:1, una condición clave para poder acometer una incorporación de este calibre con garantías económicas.

En clave azulgrana femenina, la portada mira también a la final de la Copa de la Reina, que enfrenta al Barça con el Atlético de Madrid en Gran Canaria. Bajo el titular “El sueño del póker de títulos pasa por Gran Canaria”, el equipo culé busca seguir haciendo historia y completar una temporada perfecta con otro trofeo.

El Barça también tiene espacio para la entrevista a Vitor Baía, que recuerda su etapa en el club con una frase contundente: “Hubo una campaña en mi contra”. El exportero portugués repasa un periodo difícil y deja una reflexión directa sobre lo que vivió como azulgrana.

En el Real Madrid, SPORT destaca el regreso de Mourinho al primer plano blanco con el titular “Acuerdo total entre Mourinho y Florentino”. Según la portada, el técnico portugués volverá al Bernabéu, una noticia que sacude el panorama madridista y abre un nuevo capítulo en su relación con el club.

En MotoGP, el Gran Premio de Catalunya deja dos nombres propios: Acosta se reivindica y “Martinator” sufre, en una jornada de contrastes para dos de los grandes protagonistas del campeonato.

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Finalmente, en el Giro de Italia, Vingegaard se impone en el Blockhaus y ya es segundo en la general, confirmando su candidatura a la victoria final en una de las etapas más exigentes de la carrera.