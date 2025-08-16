El protagonista de la portada de SPORT es el retorno de LaLiga. El FC Barcelona debuta en la competición doméstica ante el Mallorca (19:30h). El conjunto de Hansi Flick defiende campeonato en una temporada que promete grandes cosas.

Esta es la portada de SPORT de hoy sábado, 16 de agosto de 2025 / Sport.es

Durante la previa del partido, el claro protagonismo ha sido para las inscripciones. El conjunto culé sigue pendiente de las inscripciones de Joan Garcia y Rashford, los grandes fichajes de este mercado de verano en el club azulgrana. Estas inscripciones están cerca gracias, entre otros motivos, a la renovación de Koundé y a la venta definitiva de Trincao.

LaLiga dio el pistoletazo de salida en Montilivi. El conjunto de Míchel arrancó de la peor manera posible: perdiendo en casa ante el Rayo por 1-3, en un duelo protagonizado por un horroroso partido de Gazzaniga.

En clave madridista, Jude Bellingham acelera en su recuperación. Tras un mes ausente por su operación, el inglés ya volvió a realizar trabajo de campo, por lo que su vuelta está más cerca.

En fútbol internacional, la Premier League arrancó con la victoria del Liverpool. El conjunto 'red' sufrió ante el Bournemouth en un duelo dominado por la locura (4-2).

En polideportivo, destaca la victoria de Alcaraz ante Rublev que le permite estar en 'semis' del Masters 1000 de Cincinnati y el dominio de Márquez en los libres del GP de Austria.

Todo esto y mucho más en sus quioscos de confianza.