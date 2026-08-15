La portada de SPORT de hoy sábado, 15 de agosto de 2026

El Barça espera que Rodri pueda presentarse la próxima semana con ocasión del trofeo Joan Gamper. El madrileño protagoniza la portada de SPORT de este sábado,. después de reincorporarse a los entrenamientos del Manchester City pero confiando en que el fichaje por el Barça se cierre en los próximos días. Desde el club barcelonista se piensa en subir la oferta hasta los 65 millones más 15 en variables para concluir esta operación.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Por otro lado, el frente abierto con Julián Álvarez ya tiene fecha límite. El Barça da hasta la próxima semana para cerrar o no el fichaje del argentino del Atlético. La negociación sigue su curso a la espera de novedades, aunque el Atlético sigue en sus trece.

Quien habló ayer fue Frenkie de Jong. El centrocampista neerlandés se sinceró en una entrevista a los medios oficiales del Barça y mostró so enfado con el entorno: "Hay mucho ruido a mi alrededor".

En Madrid, Kylian Mbappé mostró su cara más ambiciosa hablando sobre quien ya es su nuevo entrenador en el Real Madrid, José Mourinho. "Sabe como ganar", dijo el galo del portugués.

Barça y Real Madrid aún no debutan en LaLiga EA Sports, que alza hoy el telón en Mendizorroza. Alavés y Getafe se enfrentan en el primer partido de la temporada 2026-2027.

Y siguen los Europeos de Birmingham de atletismo con una decepción para la delegación española: no habrá representantes en la final del 1.500, en la que figuraban entre los favoritos.

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