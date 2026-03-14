La portada de SPORT de hoy sábado, 14 de marzo de 2026

El Barça-Sevilla de mañana domingo puede tener un regreso muy especial. Gavi está a punto de reaparecer con el primer equipo blaugrana seis meses después de su última lesión. Este es el tema principal de la portada de SPORT de este sábado. Y es que Flick tiene previsto darle minutos lo antes posible, por lo que la visita del Sevilla al Spotify Camp Nou puede ser la primera oportunidad de ello.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Ayer fue un día triste para el barcelonismo, ya que se conoció la noticia del fallecimiento de Enric Reyna, presidente del club el año 2003. Tuvo que ocupar el cargo durante 82 días, tras la dimisión de Joan Gaspart.

Y en clave electoral, ayer fue el último día de campaña. Las urnas decidirán mañana si Joan Laporta sigue en la presidencia del cl club o Víctor Font toma el relevo. Laporta, en su última alocución pública, fue claro: "Seré presidente del Barça hasta que muera". Mientras, Font lanzó un mensaje a la candidatura rival: "Nos querían hacer creer que no había partido".

Esta noche, el Real Madrid juega su partido de LaLiga EA Sports contra el Elche. Los de Arbeloa tienen la obligación de ganar para seguir la estela del líder Barça. Por su parte, el Girona abrirá la jornada sabatina en Montilivi contra el Athletic, en un partido en el que el regreso de Ounahi ilusiona a la afición catalana.

Finalmente, otro varapalo para el Barça de basket. El equipo de Xavi Pascual cayó en el Palau Blaugrana ante el Hapoel de Tel Aviv por 75-80, a puerta cerrada por decisión de la Euroliga, como ha pasado con la visita de conjuntos israelís en esta campaña.

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