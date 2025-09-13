Casadó es el gran nombre de la portada de SPORT de hoy sábado. El jugador azulgrana, que por momentos parecía lejos del club, podrá contar con la titularidad en el próximo duelo.

Esta es la portada de SPORT de hoy sábado, 13 de septiembre de 2025 / SPORT.es

Tras las bajas de De Jong y Gavi, el catalán apunta a estar en el once inicial ante el Valencia. Tras una época en la que su rol había sido apartado de la titularidad, ante el conjunto valencianista podrá demostrar su nivel.

En clave madridista, el Real Madrid se mide ante la Real Sociedad. El conjunto blanco buscará seguir invicto y continuar con el buen arranque liguero. La gran baja para Xabi Alonso será Rüdiger, que estará alejado de los terrenos de juego alrededor de los próximos tres meses.

En SPORT entrevistamos a Alfredo Relaño. En la charla se moja sobre periodismo y fútbol: "Lamine Yamal encaja para ganar el Balón de Oro", explica.

En polideportivo, Márquez ha sido el rey de la Practice en el GP San Marino y buscará la 'qualy' y liderar la carrera al Sprint.

