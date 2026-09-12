La portada SPORT de hoy, sábado 12 de septiembre de 2026

“Renovación en marcha” es el gran titular de la portada de SPORT de hoy, 12 de septiembre de 2026. El FC Barcelona y Raphinha ya han mantenido los primeros contactos para abordar una futura ampliación del contrato del brasileño. El futbolista deja de lado los cantos de sirena procedentes de Arabia y está dispuesto a prolongar su etapa como azulgrana.

La portada SPORT de este sábado / SPORT.es

La apuesta del Barça por asegurar su futuro también tiene otro nombre propio. Hamza renueva hasta 2030 y su nuevo contrato queda blindado con una cláusula de rescisión de 150 millones de euros, confirmando la confianza del club en una de sus jóvenes apuestas.

En LaLiga, el Real Madrid recibe al Rayo Vallecano a las 21:00 horas con un objetivo que va más allá de los tres puntos. “El Madrid busca la paz con el Bernabéu”, destaca SPORT ante un encuentro en el que el conjunto blanco tratará de recuperar la sintonía con su afición.

También hay protagonismo para el Espanyol, que visita a Osasuna a las 16:15 horas. Manolo afronta el encuentro con máxima ambición y lanza un mensaje claro antes del partido: “Vamos a por los 9 puntos”.

En Fórmula 1, Kimi Antonelli ha sido el gran protagonista en el GP de Madrid. El italiano domina en el Madring, mientras que los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz se encuentran lejos de las primeras posiciones.

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Finalmente, en baloncesto, el Barça se impuso al Manresa por 77-90 en la Lliga Catalana y ya tiene rival para la lucha por el título. Barça y Lleida se verán en la final, en un nuevo duelo por levantar el trofeo.