La portada de SPORT de hoy sábado, 11 de julio de 2026

La selección española sigue con paso firme en el Mundial. Los de Luis de la Fuente eliminaron ayer a Bélgica y ya están en las semifinales del torneo, en ,as que se medirán con Francia. Como no podía ser de otra manera, este es el tema principal de la portada de SPORT de este sábado.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Y no lo tuvo fácil la Roja. Pese a que Fabián marcó primero, De Ketelaere igualó antes del descanso. En la segunda parte, poco después de la lesión de Courtois, volvió a aparecer desde el banquillo Mikel Merino para establecer el 2-1 que ya sería definitivo. Lamine Yamal volvió a ser elegido MVP del partido.

Hoy se decidirá la otra semifinal. Leo Messi está listo para seguir haciendo historia y disputar su tercera 'semi' mundialista... con permiso de Suiza, su rival en la próxima madrugada, hora española. Antes, Noruega e Inglaterra habrán ratificado la otra plaza en un interesante duelo Haaland-Kane.

Por otra parte, el fichaje de Adeyemi por el Barça ya está encarrilado. Hay acuerdo total con el Borussia Dortmund y el jugador se pondrá a las órdenes de Hansi Flick por 22 millones de euros.

Quien ya trabaja en Valdebebas en José Mourinho. El entrenador del Real Madrid empezó a trabajar con su nuevo cuerpo técnico, en el que se encuentra el exjugador blanco Khedira.

Y en el Barça de basket, dos noticias de distinto cariz. Joel Parra selló su renovación por el club blaugrana hasta 2030, mientras que el futuro de Toko Shengelia parece cada vez más lejos del Palau Blaugrana. El georgiano puede dejar el club.

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