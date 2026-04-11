La portada de SPORT de hoy sábado, 11 de abril de 2026

"El Madrid, de pena" es el gran titular de la portada de SPORT de hoy 11 de abril de 2026. El conjunto blanco volvió a tropezar ante el Girona y está ya a seis puntos del FC Barcelona en lo alto de la tabla, aunque los azulgranas tienen un partido menos, el que disputarán hoy ante el Espanyol en el derbi.

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Así, el Barça tiene la opción de finiquitar el título de Liga. Los de Flick se verán las caras con el equipo blanquiazul, en un partido siempre de altos vuelos y que tendrá nuevamente a Joan Garcia como protagonista.

En otro orden de asuntos, el Barça de basket volvió a caer en la Euroliga, esta vez en la pista del Mónaco, y se despidió definitivamente de meterse en el playoff por el título. Ahora, todo dependerá de entrar en el play-in.

Además, Oblak ultima su vuelta a los terrenos de juegos pensando en el Barça, Alcaraz sumó su victoria número 300 y se metió en las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo y aparece la entrevista a Pablo Nieto, que asegura que "Marc Márquez sigue siendo el piloto a batir".