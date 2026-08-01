Esta es la portada de SPORT de hoy, sábado 1 de agosto

Hamza Abdelkarim fue el gran protagonista del segundo amistoso de la pretemporada del FC Barcelona. El delantero egipcio firmó un doblete ante el Birmingham City y confirmó las buenas sensaciones que está dejando desde su llegada al conjunto azulgrana. Marcó el primero de penalti al filo del descanso y volvió a aparecer tras el paso por vestuarios para demostrar que quiere ganarse un sitio en los planes de Hansi Flick.

El encuentro terminó con empate (2-2), aunque el Barça acabó cediendo en la tanda de penaltis. Pese al resultado, el técnico alemán sacó conclusiones positivas en una nueva prueba de preparación, en la que también destacó la actuación del joven portero Yaakobishvili, protagonista al detener dos lanzamientos desde los once metros.

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En los despachos, el Barça sigue moviéndose en el mercado. El club azulgrana ha cerrado el fichaje de Bisiwu hasta 2031 por ocho millones de euros, una incorporación pensada para reforzar el proyecto de futuro y ampliar las opciones de la plantilla de Flick.

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