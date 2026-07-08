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La portada de SPORT de hoy miércoles, 8 de julio de 2026

Otro milagro

Esta es la portada de SPORT de hoy miércoles, 8 de julio de 2026

Esta es la portada de SPORT de hoy miércoles, 8 de julio de 2026 / SPORT.es

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Argentina tuvo que sudar tinta para cerrar su clasificación para los cuartos de final del Mundial. 'Otro milagro' es el titular que preside la portada de SPORT de este miércoles. Un milagro protagonizado por Leo Messi, quien firmó una asistencia y un gol para encarrilar la remontada albiceleste ante Egipto. los africanos llegaron a dominar por 0-2 pero vieron cómo los de Scaloni acababan ganando por 3-2.

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Enzo Fernández firmó el último gol argentino en Atlanta, con el que evitó una prórroga que ya vivió en el partido de dieciseisavos de final frente a Cabo Verde. El próximo compromiso será el último de madrugada en España, que cerrará la ronda de cuartos.

Mientras, la selección española ya está centrada en el partido del próximo viernes contra Bélgica. Un duelo con sabor a revancha, por lo que sucedió hace 40 años en el Mundial de México, también en una eliminatoria de cuartos de final que acabó con triunfo belga en la tanda de penaltis. Los de Luis de la Fuente intentarán superar en Los Ángeles una barrera histórica.

La actualidad barcelonista pasa por el mercado y por la búsqueda de un nuevo delantero. Aunque la gran opción es Julián Álvarez, también se piensa en el jugador del Bournemouth Kroupi como alternativa. Y el club blaugrana ya sabe que su incorporación podría costar unos 100 millones de euros.

En el Barça de basket también son días intensos para encontrar nuevo entrenador. Tras el descarte de Paolo Galbiati, el nombre que cobró fuerza en las últimas horas es el de otro italiano, el ex técnico del Real Madrid Sergio Scariolo. Otro futurible para el banquillo blaugrana.

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Estos son algunos de los argumentos informativos que desarrollamos hoy en nuestra edición de SPORT. Desde primera hora de la mañana, en su punto de venta habitual.

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