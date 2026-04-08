La portada de SPORT de hoy miércoles, 8 de abril de 2026

El Real Madrid sale tocadísimo del primer asalto de los cuartos de final de la Champions League. Ese es el tema principal de la portada de SPORT de este miércoles, después del 1-2 en el Santiago Bernabéu. Luis Díaz y Kane pusieron por delante a los de Vincent Kompany, pero Mbappé recortó distancias. Además, Arbeloa tendrá la sensible baja de Tchouameni en el Allianz Arena, ya que la tarjeta amarilla que vio ayer acarrea suspensión.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

La otra eliminatoria que se inició anoche también acabó con victoria visitante, aunque el Arsenal tuvo que sudar tinta para derrotar al Sporting portugués. La buena actuación del portero David Raya y el gol de Kai Havertz fueron las claves del triunfo de los de Arteta.

Hoy se completan los partidos de ida con el PSG-Liverpool y el duelo del Spotify Camp Nou entre el Barça y el Atlético. Los de Flick van con todo a por el conjunto rojiblanco, en el segundo de los tres partidos que van a disputar en el margen de diez días.

Mientras, la FIFA abrió un expediente por los gritos islamófobos que se escucharon la pasada semana en el España-Egipto disputado en el RCDE Stadium. La Federación Española de Fútbol se expone a una dura sanción.

En Huelva se disputa el Campeonato de Europa de bádminton, con un homenaje a Carolina Marín después de que la jugadora onubense anunciara su retirada. Es la despedida más emocionante para la gran especialista.

Carlos Alcaraz, por su parte, comienza a lo grande su temporada de tierra batida. En su debut en Montecarlo, el tenista de El Palmar arrolló a Sebastián Báez por 6-1 y 6-3.

Y mala noche para el Barça de basket. El equipo de Xavi Pascual cayó estrepitosamente en la visita del Panathinaikos al Palau Blaugrana (79-93) y se aleja cada vez más del play-off.

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