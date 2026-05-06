La portada de SPORT de hoy miércoles, 6 de mayo de 2026

No pudo ser. El Atlético se quedó a las puertas de la final de la Champions League. El conjunto de Simeone perdió en el Emirates Stadium ante el Arsenal por 1-0 y quedó eliminado de la máxima competición continental. Este es el tema que abre la portada de la edición de SPORT de este miércoles. El técnico argentino agradeció el esfuerzo de los suyos en Londres pero dejó en el aire su futuro en sus declaraciones al acabar el partido.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

El otro finalista se decidirá esta noche en Múnich. Bayern y PSG prometen un nuevo espectáculo después del 5-4 de la ida favorables a los de Luis Enrique, El conjunto francés aspira a repetir presencia en la final de la Champions League.

En la actualidad del Barça, un nombre propio que suena ahora con fuerza es el de Joao Pedro. El director deportivo del club, Deco, sondea al jugador del Chelsea como alternativa al ataque de cara a la próxima temporada.

Quien no seguirá en el club es Mapi León. La central del Barça femenina abandonará el Barça a final de esta campaña para marcharse al London City. Aún le quedan objetivos por lograr con los de Pere Romeu, que hoy ofrecerán la Liga F Moeve a su afición en el partido contra el Levante.

En el Real Madrid, Kylian Mbappé sigue en el ojo del huracán. El jugador francés es cada vez más discutido por si actitud y ya se puede decir que en el club está explotando la 'bomba Mbappé'.

La noticia triste de la jornada fue el fallecimiento del jugador de basket José 'Piculín' Ortiz. El expívot del Barça y Real Madrid tenía 62 años de edad.

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Estos son algunos de los argumentos informativos que desarrollamos en nuestra edición de SPORT de hoy. Desde primera hora, en su punto de venta habitual.