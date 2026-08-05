COMUNICACIÓN
La portada de SPORT de hoy miércoles, 5 de agosto de 2026
Cumbre por Julián Álvarez
SPORT.es
Julián Álvarez vuelve a estar en primer plano de la actualidad del Barça y ocupa la parte principal de la portada de SPORT de este miércoles. Deco, el director deportivo blaugrana, se desplazó ayer a Madrid para tratar, junto al agente del jugador, la estrategia para abordar el fichaje. Está claro que el Barça va a intentar todo lo posible para incorporar al argentino con su ayuda.
Otro nombre propio de la jornada fue el de Jesse Bisiwu. El joven extremo belga firmó hasta 2031 y aunque tendrá ficha del filial, estará en dinámica del primer equipo. "Ya he hablado con Flick y trabajaré duro", señaló el futbolista.
Quien no ha firmado todavía su renovación con el Real Madrid es Vinícius. El club blanco le ha presentado un ofertón para retenerle y hoy será día clave para saber si cierra su continuidad en Chamartín o no.
Y volvemos a los fichajes confirmados. En el Barça femenino, ayer fue el día de Kerolin Nicoli. La internacional brasileña firmó por cuatro temporadas tras el acuerdo alcanzado con el Manchester City, por un montante de 1,2 millones de euros más variables.
Finalmente, hay que destacar la primera medalla de oro para la natación española en los Europeos de París. Iris Tió se impuso en la prueba del solo técnico, en la que ha sido su cuarta presea en esta competición.
Estos temas se desarrollan en nuestra edición de SPORT de hoy, que encontrará desde primera hora de la mañana en su punto de venta habitual.
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