La portada de SPORT de hoy miércoles, 3 de junio de 2026

Después de la confirmación del fichaje de Anthony Gordon, es momento de salidas en el Barça. La portada de SPORT de hoy está dedicada a los movimientos que se avecinan en el club blaugrana. De momento, el traspaso de Ansu Fati al Mónaco está encarrilado en 11 millones, mientras que el agente Jorge Mendes tiene el encargo de buscar un destino para Marc Casadó por un montante de 20 'kilos'. Bardghji no ve con malos ojos salir cedido, pero el caso más encallado es el de Ter Stegen, que se presenta como el culebrón de este verano.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Quien está más que consolidado en la plantilla del Barça es Lamine Yamal. El de Rocafonda sigue preparándose con la selección española para la próxima Copa del Mundo y podría incluso regresar a los terrenos de juego el próximo día 15, en el debut de los de Luis de la Fuente en el campeonato contra Cabo Verde.

Por otra parte, Míchel Sánchez ya tiene destino oficial. El hasta ahora entrenador del Girona fue presentado ayer como nuevo técnico del Ajax, en la que será su primera experiencia internacional. Todo un reto para el míster vallecano.

En el mundo del motor, las miradas están puestas en el GP de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 que se disputará la próxima semana. La expectación es tan grande que ya están vendidas todas las entradas para la cita de Montmeló.

Y ayer en Montjuïc hubo un homenaje de recuerdo a la figura de Joan Antoni Samaranch, quien fuera presidente del COI. En un acto celebrado en el Palauet Albéniz, con la presencia del rey Felipe VI, se glosó la figura del dirigente catalán que fue clave en la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona'92.

Acabó la aventura de Rafa Jódar en Roland Garros. Alexander Zverev apeó al tenista madrileño en los cuartos de final del torneo y ahora se enfrentará en semifinales a Mensik, que eliminó al brasileño Fonseca.

En basket, cara para el Barça y cruz para el Real Madrid en el inicio del play-off de cuartos de final de la Liga Endesa. Los de Xavi Pascual se impusieron con solvencia en la pista del UCAM Murcia y recuperaron un factor cancha que perdió el Real Madrid, sorprendido por La Laguna Tenerife en el primer asalto de su eliminatoria en el Movistar Arna.

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