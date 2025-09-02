La portada de SPORT de hoy, miércoles 3 de septiembre de 2025 es: "Quiero ganar la Champions y el Balón de Oro". Lamine Yamal tiene claro sus dos objetivos para esta campaña y admite que también sueña con ganar el Mundial.

Además, el delantero del Barça asegura que el vestuario blaugrana está más unido que nunca en este inicio de temporada. "Eso es lo que piensa cada uno, después de un empate sale de estar caliente, al final hay que ganar, pero no creo que tenga nada que ver", respondió a Flick.

En el Eurobasket, malas noticias con la Selección Española de Sergio Scariolo tras su derrota a manos de Italia en un partido de máxima tensión (67-63). Estas son las cuentas de España para no quedar eliminada y sellar su pase a octavos de final.

En la otra cara de la moneda, Carlos Alcaraz sella su pase a semifinales del US Open tras barrer a Lehecka en tres sets en un partido que ni siquiera alcanzó las dos horas de juego (6-4, 6-2 y 6-4).

La nueva campaña de LaLiga F Moeve se inicia con la incorporación de un VAR bajo demanda, con el Barça siendo el rival a batir y con importantes socios comerciales como el 'title sponsor' que hacen posible el crecimiento de la competición.